15-JÃ¤hrige in Tulln vergewaltigt – VerdÃ¤chtiger in Haft

Nach der Vergewaltigung einer 15-Jährigen vor drei Wochen in Tulln bleibt ein am Dienstag festgenommener Verdächtiger in Haft. Die Landespolizeidirektion NÖ hielt sich zu dem Mann unverändert bedeckt und machte keine näheren Angaben. “Um die weiteren Ermittlungen nicht zu behindern”, lautete die Begründung von Sprecher Johann Baumschlager.