15 große Weiße Haie vor der Küste Kaliforniens gesichtet

Haie drangen bis Brandungszone vor - © APA (Symbolbild/AFP)

Wassersportler vor der südkalifornischen Küste haben eine beunruhigende Warnung erhalten. “Sie paddeln in der Nähe von etwa 15 großen Weißen Haien”, tönte aus dem Lautsprecher eines Polizeihubschraubers über dem Meer am Capistrano Beach, wie der Sender CNN am Donnerstag berichtete.