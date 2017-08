15.000 gefälschte Red Bull-Dosen in Turin konfisziert

Das ist eine Original-Dose - Den Fälschern misslang ihr Werk - © APA

Die Polizei hat in Turin 15.000 gefälschte Red Bull-Dosen beschlagnahmt. Die Imitate waren von einem Kosovaren und einem Italiener aus dem Kosovo importiert worden. In Italien wurden dann die entsprechenden Etiketten aufgeklebt, teilte die Exekutive am Dienstag mit. Das Getränk wurde vor allem in kleineren, von Ausländern betriebenen Geschäften sowie von Straßenhändlern verkauft.