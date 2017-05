141 Titel für zweiten österreichischen Buchpreis eingereicht

Einreichen konnten die Verlage alle Titel aus Belletristik, Lyrik, Drama und Essay, die zwischen dem 12. Oktober 2016 und dem 10. Oktober 2017 erschienen sind oder noch erscheinen werden. 33 der beim Hauptpreis teilnehmenden Verlage kommen aus Österreich, 20 aus Deutschland und einer aus der Schweiz. Von den eingereichten Titeln sind 49 aus dem aktuellen Frühjahrsprogramm, 27 erscheinen im Herbst. Elf sind bereits seit vergangenem Herbst auf dem Markt.

Die Jury, die heuer aus der Buchhändlerin Petra Hartlieb, Literaturhaus Graz-Leiter Klaus Kastberger, sowie den Literaturkritikern Klaus Nüchtern (Falter), Kristina Pfoser (ORF) und Wiebke Porombka (FAZ) besteht, wird bis zum 5. September eine Longlist sowie die drei Nominierungen für den Debütpreis veröffentlichen, am 10. Oktober folgt die fünf Titel umfassende Shortlist. Die Preisverleihung am 7. November findet wieder am Vorabend der Buch Wien statt.

(APA)