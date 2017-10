14 Zivilisten bei russischem Angriff in Syrien getötet

Demnach waren die Zivilisten auf der Flucht vor Kämpfen im Dorf Mahkan südlich von Majadin, als sie von dem Angriff getroffen wurden. Die Angaben der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle stammen von Informanten in Syrien und können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden.

Die syrische Armee und ihre Verbündeten stehen offenbar kurz vor der IS-Hochburg Al-Majadin. Die Truppen seien nur noch zehn Kilometer von der Stadt entfernt, teilte die mit den Soldaten von Präsident Bashar al-Assad verbündeten Hisbollah-Miliz am Freitag mit.

Geheimdienstmitarbeiter hatten der Nachrichtenagentur Reuters im Juni gesagt, der IS habe wahrscheinlich seine verbliebene Kommandostruktur und Propaganda-Mannschaft in die Stadt verlegte, nachdem er in Raqqa unter Druck geriet. Der IS befindet sich sowohl in Syrien als auch im benachbarten Irak auf dem Rückzug. Gleichwohl toben immer noch heftige Kämpfe. Im Zentrum Syriens etwa testete der IS mit einer Reihe von schweren Gegenangriffen in den vergangenen Tagen, wie stark die Armee dort aufgestellt ist.

Das 420 Kilometer östlich von Damaskus gelegene Majadin in der ölreichen Provinz Deir ez-Zor ist eine der letzten Hochburgen der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” in Syrien. Die Stadt wurde 2014 vom IS eingenommen, als die Dschihadisten weite Teile Syriens und des Iraks besetzten und ein “Kalifat” ausriefen. Russland hat in den vergangenen Tagen seine Luftangriffe gegen Dschihadisten in der Provinz Deir ez-Zor verstärkt. Moskau unterstützt die syrische Regierung in ihrem Kampf gegen Aufständische.

(APA/ag.)