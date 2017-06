14 Tote bei Talibanüberfall nahe Staudamm in Westafghanistan

Bei einem Überfall der radikalislamischen Taliban auf einen Polizeiposten in der westafghanischen Provinz Herat sind zehn Polizisten getötet worden. In dem Gefecht nahe dem wichtigen Salma-Damm seien in der Nacht auf Sonntag auch vier der Angreifer ums Leben gekommen, sagte der Sprecher der Provinz in der Früh. Zwei Polizisten und zwei Talibankämpfer seien verletzt worden.

Der Damm habe keinen Schaden genommen. Der Salma-Damm ist einer der größten Staudämme Afghanistans. Das von Indien mit rund 270 Millionen Euro finanzierte Bauwerk war vor einem Jahr feierlich eingeweiht worden. Indische und afghanische Ingenieure hatten fast zehn Jahre lang daran gebaut. Das angeschlossene Wasserkraftwerk erzeugt 42 Megawatt Elektrizität und deckt damit ein Viertel des Energiebedarfs der großen Provinz. Die Taliban hatten mehrmals versucht, den Damm zu zerstören oder zu beschädigen. Deshalb ist er schwer gesicher (APA/dpa)