1,4 Tonnen Kokain vor australischer Küste beschlagnahmt

Millionen Euro in Kokain liegen hier herum - © APA (AFP)

Die australische Polizei hat an Bord einer Jacht vor der Küste des Bundesstaats New South Wales 1,4 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Nach Angaben der Behörden vom Montag handelt es sich um die größte Menge des Suchtgifts, das jemals in Australien sichergestellt wurde. Sechs Personen wurden festgenommen.