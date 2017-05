14-Jähriger in Thailand wegen Majestätsbeleidigung in Haft

Offenbar mehr Strafen seit Amtsantritt von König Vajiralongkorn - © APA (Archiv/AFP)

Die drakonischen Gesetze gegen Majestätsbeleidigung in Thailand haben zur Inhaftierung eines 14-jährigen Buben geführt. Der Jugendliche werde in einem berüchtigten Armeegefängnis in Bangkok ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten, weil er gemeinsam mit anderen ein Bild des verstorbenen Königs Bhumibol verbrannt haben soll, berichteten die Menschenrechtler von Human Rights Watch am Mittwoch.