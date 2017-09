Am Dienstag in der Früh hatten Nachbarn die Leichen des 63 Jahre alten Mannes und seiner 62-jährigen Frau in ihrem Bauernhaus gefunden. Der Nachkömmling, der noch zwei ältere Geschwister haben soll, war noch am Abend unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Er wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Unter Hinweis auf das jugendliche Alter des Verdächtigen wollten die Ermittler keine weiteren Angaben machen.

(APA/dpa)