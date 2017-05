14-Jährige wegen Nötigung und Körperverletzung in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt - © APA (Archiv/Parigger)

Eine 14-jährige Schülerin ist in Klagenfurt in Untersuchungshaft genommen worden. Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigte am Montag auf APA-Anfrage einen Online-Bericht der “Kleinen Zeitung”, wonach die Jugendliche gemeinsam mit anderen einen 15-Jährigen gequält haben soll. Ebenfalls in U-Haft sitzt ein 15-Jähriger, der bereits polizeibekannt ist.