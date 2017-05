14-Jährige stürzte in die Donau – von Sanitätern gerettet

Der Vorfall ereignete sich in Kaisermühlen - © APA (Archiv/Neubauer)

Aufmerksamen und beherzt eingreifenden Mitarbeitern der Wiener Berufsrettung verdankt eine 14-Jährige ihr Leben: Die beiden Männer hatten am Samstagabend beobachtet, wie das Mädchen bei der Kaisermühlenbrücke in der Donaustadt ins Wasser stürzte. Ein Helfer sprang sofort nach, der zweite bereitete alles für die medizinische Behandlung vor, berichtete die Berufsrettung am Sonntag.