14-Jährige prallte beim Rodeln in Tirol gegen Bretterwand

Ein 14-jähriges Mädchen ist am Neujahrstag beim Rodeln im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner gegen eine Bretterwand geprallt. Laut Polizei konnten sie und ihre 13-jährige Mitfahrerin die Rodel vor einer Rechtskurve auf dem eisigen Untergrund nicht mehr abbremsen. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Hall eingeliefert. Ihre Begleiterin blieb unverletzt.