14 Interessenten im Rennen um Alitalia

Keiner der Interessenten möchte die Airline komplett übernehmen

Das Tauziehen um die Übernahme der maroden italienischen Fluggesellschaft Alitalia geht weiter. Nach Ende der Frist für die Einreichung der Interessenerklärungen sind nun 14 Unternehmen im Rennen. Die Airline komplett übernehmen, wie es die Regierung in Rom wünscht, will jedoch niemand, berichteten italienische Medien am Dienstag.