14.000 Rohingya-Flüchtlingskinder in Bangladesch sind Waisen

Überfülltes Flüchtlingslager nahe der Grenze zu Myanmar - © APA (Archiv/AFP)

Fast 14.000 Rohingya-Flüchtlingskinder in Bangladesch haben nach Behördenangaben mindestens einen Elternteil verloren. In den überfüllten Flüchtlingslagern nahe der Grenze zu Myanmar lebten 13.751 Kinder, die nicht mit ihren Eltern geflohen seien, erklärte die Sozialbehörde in Bangladesch am Sonntag.