136 geschmuggelte Schuppentiere in Thailand beschlagnahmt

Schuppentiere zählen zu den am häufisten illegal gehandelten Tieren - © APA (dpa-Zentralbild)

In Thailand hat der Zoll 136 geschmuggelte Schuppentiere gerettet. Dies sei der größte Fund von lebenden Exemplaren dieser gefährdeten Tierart seit mehreren Jahren, teilte die Zollbehörde am Donnerstag mit. Die Insektenfresser wurden in zwei Lastwagen im Süden Thailands gefunden – zusammen mit 450 Kilogramm Schuppen im Wert von umgerechnet 63.000 Euro.