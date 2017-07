130 Jahre Feuerwehr Braz

Mit einem dreitägigen Fest mit Kabarett, Musik, Nassleistungsbewerb und viel Stimmung machte sich die jubilierende Brazer Feuerwehr selbst ein großes Geschenk. Bereits am Freitagabend war das große Festzelt mit Gästen aus nah und fern gefüllt und Markus Linder gab bei seinem Kabarett sein Bestes. Anschließend wurde bei Musik von Zündstoff ausgiebig gefeiert. Auch die Weinlaube und die Bar erlebten an allen drei Tagen großen Andrang. Während am Samstag bereits ab sechs Uhr in der Früh die Bewerbsgruppen aus dem ganzen Bezirk auf dem Bewerbsplatz ihr Bestes gaben, ließen sich am Nachmittag die Ü60 und die Festbesucher im Zelt von Lesanka De luxe mit feiner Blasmusik verwöhnen. Am Abend wurden die gelungenen Bewerbe von den Feuerwehren und der Bevölkerung mit der Musik von den Arlberg Buam gefeiert. Der Sonntag gehörte der Tradition. Nach dem Festgottesdienst mit Pfarrer Jose Chelangara spielt der Musikverein zu einem abwechslungsreichen Frühschoppen auf und begeisterte die Festgäste im Zelt.

Festumzug bei herrlichem Wetter

Beim anschließenden Festumzug bei herrlichem Sonnenschein konnte der jubilierende Feuerwehrkommandant Joachim Hillbrand einige Ehrengäste begrüßen. Landeshauptmann Markus Wallner, Landesfeuerwehrkommandant Hubert Vetter, Landtagsabgeordneter Christian Gantner, die Bürgermeister Eugen Hartmann und Bürgermeister Mandi Katzenmayer und Vertreter aus Politik und Feuerwehrwesen gaben der Geburtstagsfeuerwehr die Ehre. Beim Fahneneinzug der Fähneriche der Musikvereine und Feuerwehren bebte das Festzelt und sie wurden unter Marschmusik und tobendem Applaus im Zelt willkommen geheißen.

Musikalischer Ausklang

Am Sonntagnachmittag sorgten die Musikvereine Harmoniemusik Bürs und Harmoniemusik Bings-Stallehr-Radin für einen musikalischen Ausklang des Geburtstagsfestes der Ortsfeuerwehr Braz. Gratulation an die Brazer Feuerwehrmänner und –frauen für das gelungene Geburtstagsfest!