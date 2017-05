13. Vorarlberger Tanzgala war ein voller Erfolg

Der Tanzsportclubs Swing & Dance Feldkirch lud einmal mehr zur renommierten Tanzgala ein, die für alle Beteiligten und Gäste zu einem unvergesslichen wurde. Beim Sektempfang wurden die Besucher bereits auf den magischen Abend eigestimmt und beim Saaleinlass erhielt zudem jede Dame eine Damenspende überreicht. Bevor mit “Alles Walzer” die Tanzfläche allen Tänzern zur Verfügung stand, eröffneten traditionellerweise 16 Paare des Clubs – die Damen in neuen Kleidern – die Gala mit einer flotten Polonaise. Das 10-köpfige Tanzorchester PT Art Orchester aus Linz spielte Tanzmusik der Spitzenklasse, damit alle Tanzbegeisterten auf den beiden Tanzflächen das Tanzbein schwingen konnten. Durch den Abend führte zum bereits zwölften Mal Christian Urban und der Feldkircher Fotoclub „Kontakt“ hielt auch heuer wieder die schönsten Momente fotografisch fest. Christian Urban: “Früher hieß der Ball einmal Frühlingsgala, heute nennen wir ihn besser ‘Winterverabschiedungsgala'”. Er sprach auf das nasskalte Wetter vor dem Montforhaus an und begrüsste Harald Sonderegger, Wolfgang Bauer mit Gattin Angelika, Peter Xander, Stadtrat Wolfgang Matt sowie Wolfgang und Imelda Bayer von der gleichnamigen Tanzschule.

Einer der Höhepunkte war zweifelsohne die inspirierende Darbietung von Natascha Karabey und Domen Krapez. „Für Experten ist er der perfekte Gentleman und sie die beste Dame des Tanzsportes. Gemeinsam tanzen sie zwar erst seit drei Jahren bei den Profis, doch bereits davor zählten sie mit ihren jeweiligen Tanzpartnern zur Weltelite des Tanzsports!“ schwärmte Präsident Dreier bereits im Vorfeld – und behielt recht. Catherine und Reynaldo von Salsafusion zeigten zudem pure Lebensfreude. Catherine aus Lindau und Reynaldo aus Kuba tanzen seit sieben Jahren zusammen und unterrichten Salsa Cubana, Rueda de Casino und andere kubanische und karibische Tänze. Das Paar zeigte einen traditionellen Son, der in Santiago de Cuba, Renaldos Heimatstadt, entstanden ist. Anschließend präsentierte die Ruedagruppe der Tanzschule eine Rueda de Casino, wie sie in Cuba getanzt wird, um den Saal mit karibischem Temperament aufzuheizen – was gerade bei den draußen vorherrschenden Temperaturen allen Besuchern zu recht kam, wie auch Moderator Christian Urban betonte.

Dem Team rund um Präsident Roland Dreier und Vizepräsidentin Petra Walliser gelang nicht nur ein äußerst abwechslungsreiches und interessantes Programm mit interessanten Showeinlagen, sondern im Ganzen ein erfolgreicher Ball. Für die Dekoration war Blumen Kopf aus Frastanz, die Technik Marcel Früh vom Montforthaus und die Gastronomie Franziska Wenk zuständig.