13 Tote bei nächtlichem Busunglück in Russland

Bei einem schweren Busunglück in Russland sind in der Nacht auf Sonntag 13 Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden. Der Unfall ereignete sich Behördenangaben zufolge kurz nach Mitternacht etwa 1.000 Kilometer östlich von Moskau nahe der Stadt Sainsk in der Teilrepublik Tatarstan. Der Bus sei mit einem Schleppverbund aus zwei Lastwagen kollidiert, umgekippt und völlig ausgebrannt.

Zwölf Verletzte mussten in Krankenhäusern behandelt werden, wie örtliche Medien berichteten. In der muslimisch geprägten Teilrepublik soll wegen des Unglücks Trauer ausgerufen und der örtliche Feiertag Sabantui abgesagt werden. (APA/dpa)