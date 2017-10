1:3-Niederlage der Austria in Europa League gegen Rijeka

Die Kroaten nahmen drei Punkte aus Wien mit - © APA

Austria Wien droht nach nur drei Spielen in der Fußball-Europa-League das Aus. Die Wiener verloren am Donnerstag im Ernst-Happel-Stadion gegen den kroatischen Meister HNK Rijeka mit 1:3 (0:2) und liegen in der Gruppe D weiter mit nur einem Punkt an der letzten Stelle. Für den Sprung in die K.o.-Runde braucht das Team von Trainer Thorsten Fink nun dringend Siege.