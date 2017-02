13 Jahre Haft für Mordversuch in Wiener Asylunterkunft

Das Urteil ist bereits rechtskräftig - © APA (Symbolbild)

Wegen versuchten Mordes ist am Donnerstagnachmittag am Wiener Straflandesgericht ein 46-jähriger Mann zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Er hat einen Mitbewohner in einer Asylunterkunft in Simmering aus Angst vor einer Vergewaltigung mit dem Messer attackiert. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.