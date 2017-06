13-Jähriger rettete seinem Vater bei Kajakunfall das Leben

Sohn rettete Vater geistesgegenwärtig das Leben - © APA (Archiv/dpa)

Ein 13-Jähriger aus Pattigham im Bezirk Ried im Innkreis hat seinem 47-jährigen Vater nach einem Kajakunfall auf der Steyr in der Gemeinde Klaus im Bezirk Kirchdorf Montagnachmittag das Leben gerettet. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Dienstag.