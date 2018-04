Das Hotel der Anlage Arlberg Alpin Aparts wird von Double Tree by Hilton geführt. Es ist das erste Hilton im Land.

13 Fakten zum 200-Millionen Projekt in Schröcken

Schröcken - 800 neue Gästebetten sollen in Schröcken entstehen. Gleich zwei Luxusresorts sind in der Walsergemeinde vor der Realisierung. Ein weiteres wichtiges Tourismusprojekt ist die Dorfbahn, an der sich die Resorts beteiligen sollen.

1. 2 neue Hotels sollen in Schröcken entstehen.

2.800 neue Betten sollen in Schröcken entstehen.

3. Gesamtkosten für beide Hotel-Projekte plus Dorfbahn liegen bei 200 Millionen Euro.

4. Derzeit hat die Gemeinde rund 950 Betten bei 212 Einwohnern.

5. Die Hilton Gruppe wird das Hotel in Nesslegg betreiben.

6. Zweites Projekt wird ein Super Luxus Resort hinter der Schröckener Kirche.

7. Beide Projekte umfassen Hotel, servicierte Chalets und Ferienwohnungen.

8. Projekt am Gelände des ehemaligen Hotel Mohnenfluh mit 90 Millionen Euro budgetiert.

9. Größtes Hotel am Arlberg derzeit hat “nur” rund 300 Betten.

10. Die Dorfbahn soll endlich für Schröcken kommen – Kostenpunkt 8 Millionen Euro.

11. Die Dorfbahn wird das Dorfzentrum von Schröcken direkt an das Skigebiet an der Ski-Schaukel Falken anbinden.

12. Die Dorfbahn soll ein 1.700 Meter lange Kabinen-Umlaufbahn werden.

13. Hotelbetreiber und Bürger sollen sich an Dorfbahn beteiligen.