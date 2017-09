126 Menschen starben im Sommer 2017 in Österreichs Bergen

Viele Unfälle passieren wegen falscher oder fehlender Ausrüstung - © APA

Im Sommer 2017 starben vom 1. Mai bis zum 17. September 126 Menschen in Österreichs Bergen, um zehn weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Am meisten Bergtote verzeichnete Tirol mit 41 Menschen. Insgesamt verunfallten in den Bergen 1.832 Menschen. Somit verunfallten um elf Prozent weniger Personen als im Jahr 2016, in dem es 2.059 Menschen waren.