120 Schüler beteiligten sich an Medientagen der OJA

Von Mittwoch bis Freitag letzter Woche beschäftigten sich Schüler intensiv mit dem Thema Medien.

Lustenau. In Kooperation mit der Offenen Jugendarbeit, diversen Schulen, FH-Vorarlberg, Koje u.a., veranstaltete die Marktgemeinde Medientage zu den Themen Cyber-Mobbing und Medienkompetenz. Am Freitag fand in der CFY die Präsentation der Projekte statt.