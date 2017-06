120 Bewerber wollen auf die NEOS-Liste

NEOS-Chef Strolz sucht neue Mitstreiter - © APA

120 Menschen wollen bei der Nationalratswahl für die NEOS kandidieren. Bei einer Mitgliederversammlung am Donnerstag in Brunn am Gebirge haben die Bewerber die Möglichkeit, sich bei den Mitgliedern vorzustellen. Endgültig entschieden, wer am 15. Oktober kandidieren darf, wird Anfang Juli. Indes prognostiziert eine von den NEOS in Auftrag gegebene Umfrage den Wiedereinzug in den Nationalrat.