12 Meter hohe Elefantenskulptur in Montreux gelandet

Der Elefant ist Teil der fünften Skulpturen-Biennale in Montreux - © APA (KEYSTONE)

Eine riesige Elefantenskulptur ist am Dienstag per Helikopter ans Seeufer in Montreux transportiert worden, trotz wolkenbruchartigen Regenfällen. Der gigantische, transparente Dickhäuter ist Teil der fünften Skulpturen-Biennale in Montreux. Das Werk ist 12 Meter hoch, 15 Meter lang und damit vier mal größer als ein echter Elefant.