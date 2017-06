12-Jährige holt eigenen Bruder auf die Welt

Jacee Dellapena begleitete ihre Eltern voller Aufregung ins Krankenhaus – ihr Bruder sollte im Baptist Krankenhaus in Jackson im US-Bundesstaat Mississippi entbunden werden. Die 12-Jährige wünschte sich nichts sehnlicher, als bei der Geburt dabeisein zu dürfen.

Und der Wunsch der 12-Jährigen wurde vom zuständigen Arzt prompt erfüllt, wie “focus.de” unter Berufung auf “Mississippi News Now” berichtet. Nicht nur das: Das Mädchen durfte dem Arzt sogar dabei helfen, ihren Bruder auf die Welt zu bringen. Der Vater Zack Carraway hielt die besonderen Szenen fest.

