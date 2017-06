12-jährige Bauchrednerin wird zum Internet-Hit

Stehende Ovationen für Darci Lynne Farmer bei America’s Got Talent: Über Nacht wurde die 12-Jährige berühmt, auf Facebook wurde das Video ihres Auftritts inzwischen schon fast 190 Millionen mal aufgerufen. Darci ist eigentlich ein extrem schüchternes Mädchen. Sie tut sich extrem schwer, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, wie “hna.de” berichtet. Vor Jahren hat sie in ihrer Kirche zum ersten Mal den Auftritt eines Bauchredners gesehen. Sie war begeistert – und wünschte sich auch so eine Puppe. Zum zehnten Geburtstag kaufte ihr ihre Mutter eine – wohl auch in der Hoffnung, dass Darci mit dieser neuen Ausdrucksform ihre Schüchternheit überwinden könnte, wie “stern.de” berichtet.

Nun trat sie vor einem Millionenpublikum mit ihrer Handpuppe “Petunia” auf – und versetzte alle ins Staunen. Das Mädchen aus Oklahoma City trat vor der Jury – diese besteht aktuell aus Mel B, Heidi Klum, Howard Mendel und Simon Cowell zusammen – mit George Gershwins “Summertime” an, und verblüffte alle mit ihrem Gesang, den sie mit geschlossenem Mund vortrug. Doch auch die Choreografie und die großartige schauspielerische Interaktion mit der Puppe sorgen für Begeisterung. Nach Ende ihres Auftrittes passiert schließlich das, was Darci zum Weinen bringt: Denn Ex-Spicegirl Mel B drückt den “Gold-Buzzer”. Damit ist Darci automatisch bei den Liveshows dabei.