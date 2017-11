12.400 Sportunfälle in Vorarlberg – Fußballer besonders gefährdet

Eine aktuelle Erhebung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) zeigt, dass sich im vergangenen Jahr 2016 12.400 Sportunfälle im Ländle ereigneten. Meistens sind es Fußballer, die auf dem Krankenbett landen - sie machen 22 Prozent der Verletzten aus. Das Land will das Präventionsangebot weiter ausbauen.

Etwa ein Drittel (31%) der verletzten Sportler in Vorarlberg musste nach Unfällen beim Fußballspielen, Mountainbiken sowie Wandern und Bergsteigen im Krankenhaus behandelt werden. Auf diese drei Sportarten wurde im Rahmen der Erhebung ein besonderer Schwerpunkt gelegt.

Fußballer besonders gefährdet

Die unfallträchtigste aller Sportarten ist Fußball: im Spiel um das runde Leder verletzten sich 22 Prozent aller Befragten. Der Anteil jener, die sich in den vergangenen fünf Jahren beim Fußballspielen bereits einmal krankenhausreif verletzt haben, ist im Vergleich zu anderen Sportarten mit 43 Prozent bemerkenswert hoch. KFV-Experte Martin Pfanner erläutert: „Ein Großteil der Unterschenkelverletzungen wäre vermeidbar, wenn auch im Training und bei Freundschaftsspielen Schienbeinschoner getragen würden“.

“Schienbeinschoner-Offensive”

„Die Erkenntnisse des Berichts bieten eine gute Grundlage zur Setzung gezielter Präventionsmaßnahmen“, so Mario Amann, Geschäftsführer Sicheres Vorarlberg. Im Bereich Fußball wird eine Schienbeinschoner-Offensive gestartet sowie ein Futsal-Pilotprojekt an Vorarlberger Mittelschulen umgesetzt. Neben dem Angebot von Mountainbikekursen werden an beliebten Mountainbikestrecken Tafeln mit Sicherheitstipps aufgestellt.