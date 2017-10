119 Migranten erreichten mit Segelboot Sizilien

Vier Schlepper, die das Segelboot gesteuert hatten, entfernten sich mit einem Schlauchboot, als Lipari in Sicht war. Die sich selbst überlassenen Migranten riefen per Satellitentelefon die Küstenwache an. Das Segelboot wurde bis zum Hafen Pignataro geschleppt. Einige Migranten, darunter 20 Kinder, wurden ärztlich behandelt. Sie sollen in ein Flüchtlingslager in der sizilianischen Stadt Messina untergebracht werden.

Auch auf Sardinien trafen Migranten ein. Die Küstenwache eilte drei Booten mit insgesamt 34 Menschen zur Hilfe. Bei den Flüchtlingen handelt es sich mehrheitlich um Algerier.

(APA)