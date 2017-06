118.000 Führerscheine 2016 neu ausgestellt oder erweitert

In den Jahren 2006 bis 2010 war die Zahl der ersterteilten und ausgedehnten Führerscheine laufend gewachsen. Seither wurde laut Statistik Austria – bei jährlichen Schwankungen – ein Minus von 5,4 Prozent verzeichnet.

Rund 31.400 ausgestellte Mopedführerscheine bedeuten einen Rückgang um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese AM-Lenkberechtigungen wurden fast ausschließlich von Jugendlichen erworben. 93 Prozent waren 15 Jahre alt und vier Prozent 16 Jahre. Die meisten Mopedscheine wurden in Oberösterreich (7.400), Niederösterreich (6.100) und in der Steiermark (5.400) ausgestellt, die wenigsten – wie in den Vorjahren – in Wien (800).

Bei den Führerscheinklassen A1, A2 und A für Motorräder gab es insgesamt ein Plus von zehn Prozent. Rund 2.000 Personen kamen im Jahr 2016 in den Besitz der Klasse A1, die zum Lenken von Motorrädern bis zu 125 ccm Hubraum und maximal elf kW berechtigt. 6.600 Lenker erwarben die Klasse A2, mit der ab dem 18. Lebensjahr Bikes bis maximal 35 kW gefahren werden dürfen. Bei der Klasse A für schwerere Maschinen, die seit 2013 ohne vorherigen Besitz der Klasse A2 für zwei Jahre erst für 24-Jährige erhältlich ist, gab es sogar ein Plus von 20 Prozent. 7.600 A-Lenkberechtigungen wurden im Vorjahr erteilt.

(APA)