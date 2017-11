117 Vorarlberger Unternehmen erhalten Gütesiegel "Ausgezeichneter Lehrbetrieb"

Bereits zum 21. Mal haben Landesregierung, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer Vorarlberg am Montag in Götzis das Prädikat "Ausgezeichneter Lehrbetrieb" verliehen. Landeshauptmann Markus Wallner, WK-Präsident Hans-Peter Metzler und AK-Präsident Hubert Hämmerle zeichneten insgesamt 117 Lehrbetriebe aus, 28 davon erhielten das Qualitätssiegel zum ersten Mal.



“Um die hohe Ausbildungsqualität zu erhalten und für die Fachkräfte von Morgen beste Rahmenbedingungen sicherzustellen, investiert das Land im Jahr 2018 mehr als 35 Millionen Euro”, informierte Wallner. Dass die Lehrlingsausbildung ein bewährtes Erfolgsmodell in Vorarlberg sei, betonte auch Landesstatthalter Rüdisser und verwies auf die aktuelle Lehrlingsquote von 53 Prozent. In Vorarlberg sind derzeit rund 7.230 Lehrlinge in insgesamt 1875 Betrieben in Ausbildung. Aktuell tragen 396 Betriebe aus allen Branchen das anerkannte Prädikat.