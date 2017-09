110.000 Badegäste in den Rheinauen

Hohenems. Mit Schulbeginn ging auch die Badesaison im Erholungszentrum Rheinauen zu Ende. Vom 6. Mai bis zum 10. September passierten rund 110.000 Badegäste die Drehkreuze des größten Freibades Westösterreichs.

Die Badesaison 2017 begann viel versprechend mit einem Schönwetter-Wochenende und insgesamt 15.045 Besuchern – einem Super-Ergebnis für den Monat Mai. Auch der Juni lag, im Gegensatz zum verregneten Juni des Vorjahres mit gerade einmal 8.580 Besuchern, mit 33.000 Badegästen knapp über langjährigen Schnitt von 30.000 Gästen. Dazu trug u.a. ein Wochenende mit prächtigem Wetter Anfang des Monats bei. Schöne Wochenenden, die normalerweise mit rund 10.000 Besuchern zu Buche schlagen, fehlten dann aber im Juli, was sich mit lediglich 28.212 Badegästen auch deutlich in der Bilanz niederschlug. Unterdurchschnittlich war dann auch der Besuch im August mit 33.750 Sonnenhungrigen und Wasserratten, die das Hohenemser Freibad frequentierten.

Auch in dieser Saison gingen eine Reihe von Events in den Rheinauen über die Bühne. So waren der Antenne-Badespaß und die Jubiläumsveranstaltung „40 Jahre Rheinauen“ mit zahlreichen Attraktionen und freiem Eintritt für die Kinder gut besucht. Ferner wurden wieder die Blobbing-Landesmeisterschaften am Alten Rhein durchgeführt, die Beachvolleyballplätze wurden von der Turnerschaft Hohenems für ihr Turnier, von der Polizei für ihre Landesmeisterschaften und fürs gut besuchte Finale der ASVÖ-Beachtour genutzt, und auch die HTL-Schüler führten hier ihre Gaudi-Games durch. Weitere Veranstaltungen mussten wegen Schlechtwetter abgesagt werden.

Nachdem heuer keine Investitionen getätigt wurden, stehen für 2018 und 2019 größere Ausgaben für die Erneuerung der Verwaltung, der Technik und des Selbstbedienungsrestaurants an, weiß für Rheinauen-Geschäftsführer Ewald Petritsch. Derzeit sind die Mitarbeiter mit Einwinterungsarbeiten beschäftigt: Die Filter müssen gereinigt, die Technik winterfest gemacht und die Leitungen ausgeblasen werden.