11 Millionen Klicks über Nacht: Diese Bachelorarbeit treibt Menschen in den Wahnsinn

Jedes Mal wenn man denkt, die Lok müsste doch gleich vom Ende der Schiene fallen, kommt dieser Roboterarm und legt das hinterste Schienenteil vor die Eisenbahn. Internet-User weltweit sind begeistert – zahlreiche Menschen bringt es allerdings zur Verzweiflung.

Bachelorarbeit schlägt hohe Wellen

Wie der Schweizer Christian Schürch im Interview mit “20Minuten” erzählte, veröffentlichte er ein kurzes Gif des Videos zunächst nur in einem kleines Bilderforum, wo es sich über Nacht verselbstständigte. Schon am nächsten Morgen befand es sich auf der Hauptseite von Reddit und der Videoplattform Imgur, wo das Video innerhalb einer Nacht über 11 Millionen Mal geklickt wurde. Inzwischen stellte der 25-jährige Luzerner das Filmchen in einer zehn Minuten Version auch auf Youtube.

Der Maschinenbaustudent Chrisitan Schürch hat den Roboter im Zuge seiner Bachelorarbeit programmiert. Die Programmiersprache dazu musste sich der 25-jährige teilweise selber aneignen, erzählt der Schweizer gegenüber “20Minuten”. Er wollte mit dem Projekt zeigen, wie genau und präzise Roboter arbeiten können.

