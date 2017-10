11. Dreiländer-Marathon live auf VOL.AT

LIVETICKER, FOTOS, VIDEOS SPARKASSE DREILÄNDER MARATHON AUS BREGENZ

Die größte Breitensportveranstaltung der Bodenseeregion kann auch bei der 11. Auflage mit rund 9.000 Teilnehmern aufwarten. Der Radius der Laufbegeisterten nimmt immer größere Dimensionen an. 51 Nationen sind vertreten. Deutschland ist nach wie vor die stärkste Nation, gefolgt von Österreich und der Schweiz. Dahinter folgen Island, Italien, die USA, Norwegen und Frankreich. Aus Australien ist der, in Insider-Kreisen bekannte „Marathon-Man“ Trent Morrow am Start. Er hält den Weltrekord der meist absolvierten Marathons (160) auf allen Kontinenten in einem Jahr.

Fokus auf Regional- bzw. 3-Länder-Elite

Das im Vorjahr gestartete Konzept, die Elite der Veranstalterländer Deutschland, Schweiz (inkl. Liechtenstein) und Österreich in den Vordergrund zu stellen, fand breite Zustimmung und wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Ausschließlich Teilnehmer/innen aus bzw. mit Hauptwohnsitz in diesen Ländern können das Preisgeld mit nachhause nehmen.

Start der Königsdisziplin ist am Sonntag (8.10.) um 10.30 Uhr am Hafen von Lindau. Bei den Damen sieht Rennleiter Günter Ernst die Vorjahressiegern, Ivana Iozzia (ITA, BP 2:34:07) als Favoritin. Gefolgt von Julia Galuschka (GER, 2:40:00) und Karin Freitag (AUT, 2:42:00). Bei den Herren sind der Deutsche Andreas Straßner (2:18:40) und der in Linz lebende Kenianer Isaac Kosgei (2.23.34) als Top-Favoriten einzustufen..

Insgesamt sind 1.300 Teilnehmer für den Marathon gemeldet. Dies sind gut 14 % mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Teilnehmer aus der Schweiz liegt bei knapp 10 %. Dies sicherlich auch deshalb, weil im kommenden Jahr erstmals die Schweizer Marathon-Meisterschaften im Rahmen des Sparkasse 3-Länder-Marathons durchgeführt werden.

Österreichische Marathon-Staatsmeisterschaften

Am 8. Oktober werden nach 2011 und 2008 zum dritten Mal die Österreichischen Marathon-Staatsmeister am Bodensee gekürt. Rund 100 Läufer haben sich für die Staatsmeisterschaften gemeldet. Rennleiter Günter Ernst zu den Favoriten: „Bei den Damen sehe ich Karin Freitag (LG Itter, 2:43:25) und Sandra Urach (Im Wald läufts, 2:50:38) als Titelanwärterinnen. Bei den Herren Endris Seid (LC Attnang Vöcklabruck, 2:28:44), Tomasz Sommer (UAB Wien, 2:35:07) und Christoph Kluge (SK RW Innsbruck, 2:36:12).“ Neben den Staatsmeisterschaften werden auch die Landesmeister der Bundesländer Wien, Kärnten, Steiermark, Salzburg, Tirol und Vorarlberg ermittelt.

Der Skinfit-Halbmarathon , der ImmoAgentur Viertelmarathon und der VN-Team-Bewerb starten am Sonntag (8.10.) gemeinsam um 11.15 in Lindau. Nachmeldungen zu allen Bewerben sind auf der Sport-Aktiv-Messe im Festspielhaus in Bregenz bis einschließlich Sonntag, 8.10., 9.30 Uhr noch möglich.

Sport trifft Kunst

Bregenz ist “mehr” als Sport. Bregenz ist “mehr” als Kunst und Kultur.

Auf dem Bregenzer Streckenabschnitt sind gleich mehrere kulturelle Highlights zu sehen. Eines davon ist mit Sicherheit das von Peter Zumthor gestaltete Kunsthaus Bregenz.

„In Kooperation mit dem Kunsthaus Bregenz setzen wir das “mehr Bregenz” in die Tat um“, so OK-Chef Robert Küng. Alle Teilnehmer haben am Samstag, den 7. Oktober von 10-18 Uhr bei Vorlage der gültigen Startnummer des Sparkasse 3-Länder-Marathons 2017 kostenlosen Eintritt ins Kunsthaus Bregenz.

Freie Fahrt mit Bahn und Bus am Sonntag

Auch in diesem Jahr ist für Zuschauer die Benutzung von Bahn und Bus im Netz des Vorarlberger Verkehrsverbundes kostenlos. Der dafür notwendige Coupon kann auf www.vmobil.at ausgefüllt werden.

Charity-Aktion: eScooter zu ersteigern

Jedes Jahr stellt sich der Sparkasse 3-Länder-Marathon in den Dienst der Ronald McDonald Kinderhilfe Österreich. In diesem Jahr kann ein eScooter im Design des 3-Länder-Marathon, zur Verfügung gestellt von SNE eMobility aus Lustenau, ersteigert werden. Bis einschließlich Montag, den 9. Oktober, 17.00 Uhr, können Gebote für den Marathon-Scooter abgegeben werden. Der Höchstbieter erhält das Einzelstück. Rufpreis ist EUR 1.000,- Gebote können an info@sparkasse-3-laender-marathon.at gesendet werden. Telefonisch auch unter +43(0)50100 – 75100. Der komplette Erlös geht an die Kinderhilfe.

Sparkasse 3-Länder-Marathon

Sonntag, 8. Oktober 2017

Start: 10:30 Uhr, Lindau Insel

Sparkasse-Marathon – 42,195 km

Start: 11.15 Uhr, Lindau Insel

Skinfit-Halbmarathon – 21 km

ImmoAgentur-Viertelmarathon – 10,9 km

VN-Team-Bewerb (3 Personen) – 10,9 km

ORF-Walking 10,9 km

Detail-Informationen

www.sparkasse-3-laender-marathon.at