11.000 Polizisten bis Ende der Legislaturperiode gesucht

Die Polizei sucht 11.000 Beamte, die bis Ende der Legislaturperiode ausgebildet und in den Dienst gestellt werden sollen. Das sagte der Generalsekretär im Innenministerium, Peter Goldgruber, gegenüber der Fachzeitschrift "Kriminalpolizei". Damit sollen Pensionierungen und Abgänge nachbesetzt sowie der Personalstand aufgestockt werden. Er kündigte zugleich eine Straffung der Ausbildung an.

Schwimmen müssen Polizisten in spe ebenfalls nicht mehr können. “Schwimmen muss man nicht schon bei der Aufnahme abtesten, da könnte man in der Sportausbildung eine entsprechende Einheit einbauen und dann genügt es, wenn jemand am Ende der Polizeiausbildung, wenn er dann tatsächlich in den Außendienst geht, die Schwimmprüfung ablegt”, sagte Goldgruber.