1.066 Meeresschildkröten frei wegen Königs Geburtstag

Schildkröten stehen in Thailand für ein langes Leben - © APA (AFP)

Aus Anlass des Geburtstags von Thailands König Maha Vajiralongkorn ist 1.066 Meeresschildkröten die Freiheit geschenkt worden. Bei einer Zeremonie setzten hunderte Schulkinder und Marineoffiziere die Tiere am Königlichen Marineschutzzentrum für Meeresschildkröten im Osten des Landes ins Meer. Der Monarch wird am Freitag 65, und Schildkröten sind in Thailand ein Sinnbild für ein langes Leben.