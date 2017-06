10:61! Blue Devils führten, aber verloren

Die Gäste aus Hohenems gingen zwar überraschend in Führung, danach brachen aber alle Dämme bei den Vorarlbergern. 61 unbeantwortete Punkte mussten die Blue Devils in Serie zulassen – Dragons Quarterback Dylan Potts spielte sich dabei in einen Rausch und erzielte 329 Yards Offense und sieben Touchdowns, bevor er Ende des dritten Viertels seinen Arbeitstag vorzeitig beenden durfte. Im letzten Viertel gelang den Vorarlbergern noch ein Fieldgoal zum Endstand von 61:10.

Die Cineplexx Blue Devils halten die rote Laterne mit sieben Niederlagen und keinem Sieg und haben nun auch theoretisch keine Möglichkeit mehr die Playoffs (mind. Platz 6) zu erreichen.

Kader Cineplexx Blue Devils: Sam Grabherr (1999), Dobbs Jayden (1994), Julian Schöpf (1990), Michael Steffani (1984), Timo Drexel (1999), Jan Grischenig (1994), Lukas Lampert (1995), Philipp Mattle (1999), Michael Grünenfelder (1995), Beat Gächter (1992), Nino de Marchi (1997), Kai Thuenaeur (2000), Robin Nguyen (2000), Christoph Kloos (1993), Christopher Cajcmann (1995), Elias Ferchl (1999), Colby Goodwyn (1991), Bernhard Bitschnau (2000), Sebastian Jaeger (1995), Johannes Samson (1985), Patrick Brotzge (1997), Leon Riedl (2000), Elias Mersnik (2000), Florian Seidl (1989), Michel Müller (1996), Max Böckle (1997), David Liepert (1994), Raimund Leu (1999), Alexander Ertl (1998), Fabio Schneider (2000), Patrick Köck (1995), Deniz Askar (1992), Stefan Fritsche (1984), Marco Sutterluety (1998), Kevin Hoch (1996), Dennis Wauch (1993), Boris Cergic (1999), Tobias Biehl (1986), Manuel Schabel (1998), Stephan Jagersbacher (1991), Rene Pellini (1982), Michael Kellenberger (1984), Benjamin Fussenegger (1989), Marco Ponticelli (1989), Christian Steffani (1985), Maximilan Pfanner (2000), Marcel Nague (2000), Thomas Uglirsch (1998), Malick Corr (1982), Marco Bont (1987), Mohammed Kashkoly (1990), Nikolas Ottis (1998)