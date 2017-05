100 Zivilisten bei US-Angriff im März auf Mossul getötet

© AFP

Bei einem Angriff der US-geführten Anti-IS-Koalition am 17. März auf ein Gebäude im irakischen Mossul sind unbeabsichtigt mehr als 100 Zivilisten ums Leben gekommen. Terroristen des Islamischen Staates (IS) hätten in dem Gebäude Sprengstoff platziert, teilte das Pentagon am Donnerstag in Washington mit.