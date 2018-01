100. Tor sichert Wälder einen Heimsieg

Das Heimspiel am Dreikönigstag entwickelte sich für die Fans des EC Bregenzerwald zu einer wahren Zitterpartie. Nach der 3:0 Führung kämpften sich die Gäste aus Kitzbühel noch auf ein Tor Unterschied heran, mussten sich aber mit 3:2 geschlagen geben.

Im Juni des vergangenen Jahres fand der zweite Egger Stundenlauf statt. Auch der EC Bregenzerwald beteiligte sich an diesem Event und lud die Gruppen mit der größten Teilnehmerzahl zu einem Spiel in der kommenden Saison ein. Der Nachwuchs des FC Egg und die Kinder der Volkschule Egg entschieden sich zusammen mit ihren Eltern dabei für die Begegnung zwischen dem EC Bregenzerwald und den Kitzbüheler Adlern. Insgesamt waren mit dem Verein Hand in Hand 270 Personen der Einladung gefolgt. Und sie wurden nicht enttäuscht. Die Wälder brannten auf die schnelle Wiedergutmachung der Auswärtsniederlage am vergangenen Samstag, aber auch die Adler gingen beherzt ans Werk. Ein leichtes Chancenplus verbuchte im ersten Drittel das Heimteam, was sich auch im Führungstreffer niederschlug. Daniel Ban hatte das Visier richtig eingestellt und hämmerte den Puck in die Maschen von Goalie Hechenbergers Kasten. (5.)