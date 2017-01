100 Gratis-Burger für Obdachlose rund um den Vatikan

© Die McDonald's Filiale am 31.12.2016 direkt am Vatikan, Italien, die Proteste von Anwohnern und auch Kardinälen hervorgerufen hat. (zu dpa "McDonald's am Vatikan eröffnet trotz Protesten" vom 31.12.2016) Foto: Lena Klimkeit/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Die ersten 100 Gratis-Burger der McDonald’s-Filiale am Vatikan sind am Montag an Obdachlose verteilt worden. Ein Teil der Essenspakete mit doppeltem Cheeseburger, Obst und einer Flasche Wasser bekamen Wohnungslose in der Nähe des Lokals, wie die Initiatoren von der gemeinnützigen Organisation “Medicina Solidale” mitteilten. Das päpstliche Almosenamt unterstützt die Initiative.