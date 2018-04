100 Freiwillige in Zwischenwasser

Am Freiwilligentag wurde gearbeitet, gespeist und gelacht

Zwischenwasser. Seit dem Jahr 2005 organisiert Zwischenwasser einen freiwilligen Arbeitstag für die Kommune. Jahr für Jahr kommen rund 100 Bürger um sich einen Vormittag in den Dienst der Gemeinde zu stellen. Privatgruppen und vor allem zahlreiche Vereine führen unter fachkundiger Anleitung kleinere Arbeiten und Reparaturen durch. Mit dabei dieses Jahr die Feuerwehr, der Skiverein, der Männerchor, die Schuhplattler, der Verein „Üsare Krona“, der Bienenzuchtverein, die Modellbahnbauer, der Kulturverein, sowie auch einige in Zwischenwasser untergebrachte Asylwerber. Die Gesamtorganisation liegt Jahr für Jahr bei Bauhofleiter Martin Mathis.

So wurden dieses Jahr Gartenarbeiten an der Mittelschule durchgeführt, neue Podeste beim Skilift Furx gebaut, oder ein neuer Holzzaun beim Kindergarten errichtet. Diverse Arbeiten gab es auch an den Wanderwegen der Gemeinde, bei der Sennerei Dafins, beim Frödischsaal und beim Bauhof selbst. Die Firmen Nesensohn Laterns, Zimmerei Marte Rankweil, Gartenbau Keckeis Rankweil und die Agrargemeinschaft Zwischenwasser stellten Fuhrpark und Mitarbeiter zur Verfügung.