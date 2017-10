100.000 Kilometer Marke geknackt

Frastanz Aufgrund der schlechten Wetterprognose fand der Mobilitätstag heuer im Adalbert-Welte-Saal statt. Bei Wind und Wetter wurde dafür das ganze Jahr tapfer geradelt: 141 Teilnehmer, noch eine Handvoll mehr als im Vorjahr, legten beim Fahrradwettbewerb 2017 stolze 101.036 Kilometer auf dem Rad zurück, noch einmal fast siebentausend mehr als im letzten Jahr. Das sind etwa zweieinhalb Erdumrundungen am Äquator.

Vor allem die Schüler fuhren im Rahmen der „Schoolbiker“ Aktion etliche Radkilometer ein. Allein an der Volksschule wurden 2990 Meilen geradelt, also fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Auch an der Mittelschule wurde heuer wieder besonders viel geradelt, im Rahmen der Klimameilenkampagne wurden unglaubliche 4.677 km zurückgelegt. Stolz streckten die Schulklassen ihre bunten Plakate mit der Kilometerdistanz in die Luft. Bürgermeister Eugen Gabriel lobte deren Engagement. Durch die Veranstaltung führte Gerlinde Wiederin.

In der anschließenden Tombola wurden unter den Teilnehmern am Fahrradwettbewerb wieder attraktive Preise verlost, darunter eine 365-Euro-Jahreskarte des Vorarlberger Verkerhsverbunds, eine Familien-Saisonkarte für das Naturbad Untere Au, Gutscheine für das AQUA-Geschäft „Guats und Schös“ sowie für das Mühlecafé. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Gruppe „Soundcheck“. Auch am Glücksrad wurde gedreht.

Der Obst- und Gartenbauverein Frastanz veranstaltete das traditionell am Mobilitätstag stattfindende Krauteinhobeln. Dabei wurde fleißig Kraut gehobelt und gestampft, sodass im Winter vitaminreiches Sauerkraut für die kalte Jahreszeit bereitsteht. he