10. und Jubiläums-Martinimarkt Ludesch bei frostigem Wetter

Der 10. Martinimarkt den der Gesundheits- und Krankenpflegeverein Ludesch unter dem Solar- und Regendach der Gemeinde am 11.11. veranstaltete.

Wieder hatten 20 „Standler“ ihre Produkte auf dem Gemeindeplatz ausgestellt und boten der Jahreszeit entsprechende hauptsächlich wärmende Produkte in flüssiger und fester Form an. Und wieder sind viele aus der näheren Umgebung nach Ludesch gekommen um hier auch den Beginn der „Fünften Jahreszeit“ zu feiern. Natürlich kamen durch den Schibasar des Elternvereins und die Verlosung des Radwettbewerbes zusätzliche Besucher auf den Markt. Bürgermeister Dieter Lauermann und die Bürgermeister der Nachbargemeinden, Michael Tinkhauser und Harald Witwer und auch das geistliche Oberhaupt der Blumenegger Gemeinden, Mihail Horvath, ließen sich die Spezialitäten schmecken. Altbürgermeister Paul Ammann mit seiner Maria, streifte wieder einmal unter den vielen Besuchern sein Heimweh bei diesem Markt ab. Wie immer helfen bei diesem besonderen Ludescher Markt Männer der Feuerwehr und des Drachenfliegervereins beim Aufstellen und Abbauen der Stände.Wie immer waren am Ende dieses Tages alle Beteiligten zufrieden und wollten schon das Datum des nächsten Martinimarktes wissen.