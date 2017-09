10 Tipps gegen Langeweile bei schlechtem Wetter

Wir haben für euch die 10 besten Tipps gegen Langeweile bei schlechten Wetter zusammengetragen. So wird das Wochenende trotz schlechtem Wetter noch schön.

(c) pixabay

1. Kino

Als Alternative für’s Fernsehen zuhause: Schnapp dir deine Freunde und geht ins Kino! Mit einer großen Tüte Popcorn und einer lustigen Komödie ist das schlechte Wetter draußen ganz schnell vergessen.

(c) pixabay

2. Therme

So flüchtest du zwar nicht vor dem Wasser – aber das warme sprudelnde Wasser im Whirpool ist um einiges angenehmer, als der Regen der vom Himmel fällt. Gönn dir eine Massage im Wellness-Bereich oder tob dich beim Rutschen aus.

(c) pixabay

3. Kochen/ Backen

Anstatt im Biergarten nebenan Essen zu gehen einfach mal selber kochen/ backen! Eine Kürbis-Suppe, ein saftiger Schweine-Braten oder ein Schoko-Kuchen dauert zwar lang – wärmt aber auf jeden Fall von innen auf. Und schmeckt natürlich auch noch super lecker.

(c) pixabay

4. Kart fahren

Du hast Bock auf Action? Geh Kart fahren! Egal ob du Anfänger bist oder es bereits drauf hast: Hier ist Spaß vorprogrammiert. Dreh die Runden nur zum Spaß oder fahr mit deinen Freunden ein rasantes Rennen. Mit der passenden Ausrüstung sollte dir auch bei einem kleinen Zusammenprall mit der Bande nichts passieren.

(c) pixabay

5. Laser-Tech spielen

Beim Laser Tag treten zwei oder mehrere Teams gegeneinander an. Ausgerüstet mit einem Laser-Tag-Phaser und einer Weste “schießt” man auf das gegnerische Team und versucht dabei so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Hier sind Teamplay und Geschicklichkeit gefragt. Bei dem nervenaufreibenden Spiel wird einem richtig warm – da wird der Regen draußen plötzlich eine angenehme Abkühlung sein.

(c) pixabay

6. Spieleabend

Monopoly, UNO oder Poker: Weg mit den Handys und raus mit den alten Spieleklassikern. Lade Freunde oder Familie ein und los geht’s. Die Zeit verfliegt im nu – und Spaß ist garantiert.

(c) pixabay

7. Indoor-Kletterpark

Dass bei diesem Wetter keiner draußen Klettern gehen wird ist klar. Doch wofür gibt es Indoor-Kletterparks? Abgesehen davon, dass es Spaß macht und du trocken bleibst, treibst du nebenbei noch Sport und tust etwas für deine Figur. Damit hast du drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

(c) pixabay

8. Escape-Room

Lasse dich mit deinen Freunden in einen Escape-Room einschließen. Ziel ist es sich selbst aus einem Raum in einer vorgegebenen Zeit zu befreien. Ihr müsst knifflige Rätsel lösen und Hinweise finden. Auch wenn das nicht die billigste Alternative ist: Wenn ihr genug Leute seid ist der Spaß gut bezahlbar.

(c) pixabay

9. Museums-Besuch

Warum sollte man das schlechte Wetter nicht dafür nutzen sich weiterzubilden? Egal ob du dich für Kunst, Geschichte oder eine bestimmte Persönlichkeit interessierst – in der Nähe gibt es bestimmt eine Ausstellung, die du noch nicht gesehen hast. Außerdem ist es hier ruhig und du kannst während du etwas lernst ein wenig runterkommen und entspannen.

(c) pixabay

10. Buch lesen

Egal ob in der städtischen Bibliothek oder zuhause eingemurmelt in eine Decke auf dem Sofa: Schnapp dir ein Buch, lehn dich zurück und flieh in eine andere Welt. Vielleicht scheint da ja sogar die Sonne?