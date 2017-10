10 Jahre Eurospar am Garnmarkt Spendenübergabe

Die Spendensumme setzt sich laut Geschäftsführer Dejan Maric aus den Einnahmen zusammen, die beim Jubiläumsfest am Samstag, dem 23. September herein gekommen sind. An diesem Tag wurde das Jubiläum 10 Jahre Eurospar in Götzis gefeiert. Brigitte Loacker und Bircan Cosgun freuten sich über das Geld und nahmen die Spende dankend entgegen. „In enger Kooperation mit der Gemeinde Götzis und Carmen Bertel führen wir jedes Jahr eine Weihnachtsaktion für bedürftige Familien in der Marktgemeinde durch. Auch in den Götzner Kindergärten wird im Herbst jedes Jahr die Aktion „Winter Bekleidung“ durchgeführt“, erklären Loacker und Cosgun. Das Geld findet für gute Zwecke Verwendung. VER