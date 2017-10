10 herbstliche Filme für graue Regentage

1. e-m@il für Dich (1998)

Manhattan im Herbst, eine gemütliche Buchhandlung und eine romantische Liebesgeschichte – Joe und Kathleen lernen sich im Internet kennen und verlieben sich.

2. Zauberhafte Schwestern (1998)

Ein uraltes Hexegeschlecht, ein unheimlicher Fluch und ein Hauch Magie – Sally und Gillian sind alles andere als normale junge Frauen. Ein Fluch verhindert, dass sie die wahre Liebe finden.

3. Halloween Town (1998)

Halloween, eine magische Stadt und dunkle Mächte – Marnie und ihrer Geschwister führen ein ganz normales Leben. Was sie nicht wissen: Ihre Großmutter ist eine Hexe.

4. Hocus Pocus (1993)

Ein altes Haus, eine schwarze Kerze und drei ulkige Hexen – Der Teenager Max erweckt versehentlich drei Hexenschwestern aus dem 17. Jahrhundert. Diese haben nichts Gutes im Sinn.

5. Sleepy Hollow (1999)

Eine Strafversetzung, eine abgelegene Kleinstadt und ein gruseliger Kürbiskopf – Ichabod Crane wird nach Sleepy Hollow versetzt, dort treibt ein geheimnisvoller Reiter sein Unwesen.

6. Der Hexeclub (1996)

Ein missverstandener Teenager, ein Geheimbund und übernatürliche Fähigkeiten – Vier Mädchen gründen einen Hexenclub ohne zu wissen, dass eine von ihnen wirklich zaubern kann.

7. The Others (2001)

Ein altes Haus, eine Familie und mysteriöse Ereignisse – Grace lebt mit ihren Kindern und Bediensteten in einem Herrenhaus. Sie denkt das Haus sei besessen, doch die Wahrheit ist noch schrecklicher.

8. Das Haus am See (2006)

Ein Haus am See, ein Brief und eine Verbindung – Eine Ärztin und ein Architekt kommunizieren über einen alten Briefkasten miteinander. Das spannende: Sie leben in verschiedenen Zeiten.

9. Wie ein einziger Tag (2004)

Ein altes Paar, ein Notizbuch und eine rührende Liebesgeschichte – Ein alter Mann besucht eine Frau im Pflegeheim und liest ihr die Liebesgeschichte von Allie und Noah vor.

10. Beetle Juice (1988)

Eine junges Paar, ein Autounfall und eine reiche Familie – Adam und Barbara finden sich als Geister in ihrem Haus wieder. Mithilfe des zwielichtigen Beetlejuice versuchen sie die neuen Mieter hinauszugruseln.

(Red.)