10.000 Italiener wollen auf Grillos Wahllisten kommen

Der Andrang für einen Platz auf der Kandidatenliste der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung in Italien ist groß: 10.000 Italiener bewerben sich um einen Platz auf den Wahllisten der Fünf-Sterne-Bewegung um den Starkomiker Beppe Grillo. Sie wollen für die Partei nach den Wahlen am 4. März ins italienische Parlament einziehen.

Die offiziellen Wahllisten der Fünf-Sterne-Bewegung werden am Freitag bei einer Wahlveranstaltung in Pescara vorgestellt. “Die Kandidaturen sind gründlichen Kontrollen unterzogen worden. Wir werden nicht jeden zum Parlament zulassen. Wir sind die einzige italienische Gruppierung, die Bürgerdemokratie fördert. Bei allen anderen politischen Kräften bestimmen die Parteizentralen die Kandidaten”, betonte der Premierkandidat der Fünf-Sterne-Bewegung Luigi Di Maio. Der 31-Jährige kandidiert in seiner süditalienischen Heimatstadt Pomigliano d’Arco bei Neapel für einen Parlamentssitz.