1 Stunde 39 Minuten: Neuer Weltrekord in “Super Mario 64”

In weniger als 100 Minuten schaffte es “Cheese” alle 120 Sterne zu ergattern. Somit hat er das Game vollumfassend durchgespielt, ohne eine Spielpause einzulegen. Speedrunner nennen sich Zocker, die in Rekordzeiten Videospiele meistern. Obwohl viele seiner Konkurrenten beachtliche Zeiten in “Super Mario 64” vorlegten, schaffte keiner die 100-Minuten-Grenze. Allan Alvarez ist nun der erste, dem dieses Kunststück gelungen ist.

https://t.co/SuKwFKgT3y it has been achieved! thank you all for the journey. SM64 will never die! here is the run: https://t.co/T4prDhEA7w — ches05 (@cheese051) 5. Mai 2017

Innerhalb von einer Stunde, 39 Minuten und exakt 57 Sekunden schaffte es Alvarez den Super Mario-Klassiker durchzuspielen. Das ganze wurde live über seinen Account auf twitch.tv übertragen. So konnten Menschen weltweit die knapp 100 Minuten lange Reise des Klempners in der Latzhose begleiten. “Cheese” ist überwältigt als er den letzten Stern erhascht und somit das Spiel beendet. Am Ende des Clips ist auch seine Mutter zu sehen, welcher ihr sogleich seine Leistung mitteilt. Sein geglückter Rekordanlauf geht in die Geschichte von “Super Mario 64” ein. Die sieben Monate Training haben sich wahrlich ausgezahlt.

CONGRATULATIONS @cheese051 ON 1:39:57 IN 120 STAR! First person ever to finish this category in less than 100 mins. Historical day for SM64! — SM64 Speedruns (@sm64speedruns) 5. Mai 2017

Laut speedrun.com liegt Alvarez Rekord acht Sekunden unter der Zeit des Japaners Batora. Dieser hatte den Rekord zuvor mit einer Zeit von 1:40:05 für zwei Tage lang gehalten. Die Glanzleistung auf Platz 3 von “puncayshun” dauerte 1:40:29.