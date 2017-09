1. Saisontitel für Wozniacki nach sechs verlorenen Finali

Zur Belohnung bekam die Dänin einen Teller - © APA (AFP)

In ihrem siebenten Endspiel der Saison hat sich Caroline Wozniacki endlich den ersten Titel heuer auf der Tennis-Damentour gesichert. Die frühere Weltranglisten-Erste aus Dänemark besiegte am Sonntag im Finale des WTA-Premier-Turniers in Tokio die Russin Anastasia Pawljutschenkowa 6:0,7:5 und wiederholte so ihren Vorjahressieg.